Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Беспилотник хоть куда: «Посейдон» прошел подводные испытания
"Привычно": Литовские спецслужбы заподозрили в белорусах рекрутеров Кр...
Назарбаев выбирает президента страны
Шахназаров показал, как "эстонский поэт" скучает в ожидании "€1.2...
Главная / Украина

В Совфеде оценили создание реестра коррупционеров на Украине

06 февраля 2019, 18:09  •  63 • Украина
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал запуск на Украине бесплатного единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения.
 
© РИА Новости
 

«Я думаю, идея сама по себе популистская по большому счёту. Потому что если по-серьёзному относиться к оценке коррупционных деяний на Украине, то в этом списке первым может оказаться нынешний президент страны. Я думаю, всё состояние Порошенко как раз и заработано во многом благодаря тому, что он явный участник коррупционных схем. Он участвовал в них и тогда, когда ещё не был у власти, и после того, как пришёл к ней», — сказал он.

По мнению сенатора, «это только предвыборный ход, ничего реального в этом реестре не будет».

«Я боюсь, что в этом списке будут те, кто является оппонентами Порошенко и его правительства. Это делается для того, чтобы устранить конкурентов в предстоящей избирательной кампании. На данном этапе — конкурентов в президентских выборах, а позже, возможно, и в парламентских», — заявил он.

Ранее стало известно, что на Украине появился государственный реестр коррупционеров, созданный Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


63
Источник
Похожие новости
05 февраля 2019, 19:24
На Украине уточнили детали производства дела против Медведчука
06 февраля 2019, 18:09
Пушков оценил прекращение Украиной ещё одного соглашения с Россией
05 февраля 2019, 22:39
«Партия войны» боится установления мира»: почему Генпрокуратура Украины возбудила дело о госизмене против Медведчука
Загрузка...
06 февраля 2019, 14:54
Медучреждения Украины не могут получить лекарства из-за отстранения Супрун
06 февраля 2019, 11:39
Минюст Украины заявил о намерении обжаловать решение суда по Супрун
06 февраля 2019, 11:39
Дело о предполагаемой госизмене Медведчука передадут в СБУ
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
06 февраля 2019, 05:24
На заряде страха перед С-300: СМИ объяснили "назойливость" израильских истр...
06 февраля 2019, 02:09
"Агрессивное и неконструктивное заявление": В ОБСЕ раскритиковали планы По...
06 февраля 2019, 08:39
"Такой же враг народа Украины": Климкин сравнил отстранение "Доктора С...
06 февраля 2019, 00:24
Загадочный случай Елены Бойко - первой украинской политзаключенной, которой тюремщики...
06 февраля 2019, 02:09
"Сами придумали, сами поверили": На Украине определились с "врагом ном...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 февраля 2019, 15:09
Ополченца Иванова на Украине запытали до смерти
04 февраля 2019, 04:39
"Предательство - национальная идея": Соцсети отреагировали на призыв кандидата в президенты Украины бомбить Россию
02 февраля 2019, 03:54
Грохотали стены и бились стёкла: Опубликовано видео с Кубы после падения метеорита
01 февраля 2019, 05:09
"Паства в экстазе": Украинские СМИ за генсека ПАСЕ "лишили" Скабееву аккредитации
04 февраля 2019, 14:24
"Какая боль, какая боль, Россия - НАТО 1:0": Немецкие СМИ о "важном политическом успехе" Путина
03 февраля 2019, 02:39
Русский Платошкин "занял" место Трампа и отдал приказ о вводе солдат на Кубу
04 февраля 2019, 11:09
Кедми заявил о проблемах с "американским вторжением" в Венесуэлу: от С-300 до российского "капкана"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.