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В Совфеде оценили согласование в Минске формулы Штайнмайера

01 октября 2019, 21:54  •  86 • Украина
Член Совета Федерации Сергей Цеков прокомментировал RT заявление полномочного представителя России на переговорах контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Бориса Грызлова, который сообщил о том, что все участники на встрече в Минске согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство.
 
© Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
 

«Это хорошее решение. Это решительный шаг к миру в Донбассе… Сейчас сделан серьёзный шаг для выполнения Минских соглашений. Давайте подождём, посмотрим, как это будет реализовываться. На Украине хотят мира... Зеленский пока только формирует свой политический курс, как он будет его выполнять — покажет время», — заявил Цеков.

Ранее Грызлов заявил о согласовании порядка введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей — «формулы Штайнмайера».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что формула будет включена в новый закон об особом статусе Донбасса, который находится на стадии разработки.

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