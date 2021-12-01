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В Совфеде оценили слова Зеленского о способе решения конфликта в Донбассе

01 декабря 2021, 16:30  •  40 • Политика
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в среду, 1 декабря, заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не остановит войну в Донбассе без прямых переговоров с Москвой.
«Мы не являемся стороной конфликта, не один раз же об этом заявляли на разных уровнях», — заявил Цеков в беседе с RT.
Сенатор подчеркнул, что необходим диалог между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. По мнению Цекова, конфликт невозможно будет остановить без этого диалога.
«А говорить о том, что для этого нужен диалог с Россией, — это по-прежнему уводить граждан Украины и Украину в целом от решения конфликта в Донбассе», — заключил он.
Ранее в этот день в ходе выступления Верховной раде о внутреннем и внешнем положении дел в стране Зеленский сказал, что без прямого диалога с Россией конфликт в Донбассе завершить не удастся.
Также в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что Украина стягивает силы в зону конфликта в Донбассе, где уже находятся 125 тыс. человек, передает НСН. Она также обратила внимание на то, что заявления якобы об угрозе России в отношении украинской стороны являются истерикой. По словам Захаровой, это намеренная попытка отвлечь внимание от украинского урегулирования.
Накануне полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Киев не выполнил ни одного обязательства из принятых в декабре 2019 года на парижской встрече лидеров стран нормандского формата. Он подчеркнул, что речь в данном случае идет о блокировке страной всех попыток контактной группы продвинуться в политическом урегулировании конфликта в Донбассе.
22 ноября президент России Владимир Путин отметил, что Киев упорно отказывается выполнять Минские соглашения и следовать достигнутым в нормандском формате договоренностям по вопросу Донбасса, сообщает телеканал «360». По его словам, особую озабоченность вызывают провокационные шаги украинской стороны по намеренному обострению ситуации в регионе, в том числе применение запрещенных Минским комплексом мер вооружений.
С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.
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