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В Совфеде оценили слова Зеленского о нежелании военного противостояния с РФ

17 декабря 2021, 03:00  •  69 • Политика
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о нежелании военного противостояния с Россией заслуживает положительной оценки. Об этом в четверг, 16 декабря, заявила «Известиям» сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди.
По ее словам, теперь дело за малым: приступить к реализации озвученного.
«Первым шагом могло бы стать полное исполнение принятых на себя Украиной Минских соглашений и обсуждение вопроса о заключении договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной», — подчеркнула она.
Сенатор обратила внимание на то, что нагнетаемая коллективным Западом эскалация на границе России с Украиной уже вызывает обоснованную тревогу у всех жителей Европы.
Как отметила Ковитиди, в сложившейся ситуации граждане европейских стран поддерживают российскую сторону, действия которой направлены на мирные, предсказуемые и добрые отношениях между государствами, а также взаимовыгодное сотрудничество на основании открытого и конструктивного диалога.
Ранее в этот день Зеленский заявил, что верит в дипломатическое решение разногласий с Россией. По итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе украинский лидер подчеркнул, что не хотел бы военного противостояния с Москвой.
Накануне официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что ситуация на Украине вызывает беспокойство, а страны НАТО наращивают поставки вооружений, чтобы «подлить масла в огонь».
7 декабря на переговорах президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена обсуждалась внутриукраинская проблематика. Как отметили в Кремле, российский лидер «на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в нормандском формате».
22 ноября Путин отметил, что Киев упорно отказывается выполнять Минские соглашения и следовать достигнутым в нормандском формате договоренностям по вопросу Донбасса. По его словам, особую озабоченность вызывают провокационные шаги украинской стороны по намеренному обострению ситуации в регионе, в том числе применение запрещенных Минским комплексом мер вооружений.
Ранее в западных СМИ неоднократно появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении. Так, 19 ноября газета The New York Times сообщила, что администрация США предупредила союзников о якобы планах РФ по нападению на территорию Украины и призвала готовить новые антироссийские меры.
В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями. По его словам, не исключены провокации, а странам Североатлантического альянса следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».
Киев начал военную операцию против Донбасса, жители которого не согласились с итогами смены власти, в 2014 году. В сложившейся ситуации украинские власти винят Москву, которая многократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к урегулированию.
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