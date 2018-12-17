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В Совфеде оценили слова Волкера о возможных санкциях против России

17 декабря 2018, 22:24  •  41 • Украина
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT заявление спецпредставителя Госдепартамента по Украине Курта Волкера, который сообщил, что США не исключают введения новых санкций в отношении России в связи с инцидентом в Керченском проливе.
 
Reuters
 

«Россия ничего противоправного не совершала, так что отвечать США и их вассалам не на что. Озвученные Куртом Волкером высказывания об американских «разговорах» с «Германией, Францией и другими... западными партнёрами» предсказуемы и понятны. Действия США направлены на мировую эскалацию конфликтов посредством подстрекательства и недобросовестной конкуренции», — отметила сенатор.

Ковитиди также обратила внимание, что «политические заявления США, носящие характер системных провокаций, уже стали неотъемлемым атрибутом американской внешней политики».

Ранее Волкер сообщил, что США не исключают введения новых санкций в отношении России в связи с инцидентом в Керченском проливе.

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