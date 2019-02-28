В Совфеде оценили слова украинского экс-министра о «распаде» России

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал слова бывшего министра экономики Украины Владимира Ланового, который заявил, что история России «закончится распадом», так как «все империи распадались раньше или позже».

«Я уверен, что ничего не распадётся, как бы ни мечтал об этом этот господин. Потому что Россия только крепнет, Россию объединяет русский народ, который в своё время взял под защиту многие малые народы, населяющие нашу территорию», — сказал Джабаров.

Сенатор также отметил, что в России «не имеется никаких предпосылок для распада».

«А за ядерное оружие пусть не переживает, потому что оно под надёжным контролем», — заявил Джабаров.

Ранее бывший украинский министр предрёк «распад» России.

При этом Лановой заявил, что в истории «ещё не было империи с ядерной боеголовкой под мышкой».