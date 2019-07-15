Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Омбудсмены РФ и Украины продолжат 16 июля в Москве работу над списками удерживае...
Зеленский рассказал, что носит браслеты с именами украинских моряков
Парадокс Орешкина: Чуть не пробил колесо, но остался доволен дорогой
"У нас закон такой": Вайкуле опять подняла тему бойкота Крыма
Главная / Украина

В Совфеде оценили слова Турчинова о способности «снести» Крымский мост

15 июля 2019, 18:39  •  75 • Украина
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что крылатые ракеты «Нептун» способны за несколько минут уничтожить Крымский мост.
 
@Krymsky_bridge Twitter
 

«На Украине последние пять лет власть неадекватна. В таких милитаристских заявлениях её подогревают Соединённые Штаты. Тем не менее подобные угрозы сотрясают воздух уже не первый раз. В голову им, конечно, может прийти что угодно, но мы надеемся, что новая власть будет умнее предыдущей», — заявил Цеков.

Сенатор также отметил, что высказывание Турчинова может быть связано с повышением обороноспособности Крыма. 

«Полуостров, как и мост, надёжно защищён. Если что-то подобное и произойдёт, что маловероятно, то Крымский мост не пострадает. А вот последствия для Украины будут самыми плачевными», — сказал он.

Ранее Турчинов заявил, что крылатые ракеты «Нептун», созданные на Украине, способны за несколько минут уничтожить Крымский мост.

По его словам, для «защиты» от России в море Киеву удалось быстро модернизировать С-125, а также в сверхсжатые сроки создать мобильный комплекс крылатых ракет «Нептун».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



75
Источник
Похожие новости
15 июля 2019, 12:09
Политолог прокомментировал заявление Порошенко о люстрации чиновников
14 июля 2019, 19:54
На Украине возбудили дело после наезда машины на группу велосипедистов
15 июля 2019, 12:09
ФСБ просит продлить арест украинским морякам на три месяца
15 июля 2019, 15:39
Молдова хвалит США, а США хотят реформы… и побыстрее
15 июля 2019, 15:24
Зеленский изменил состав СНБО
15 июля 2019, 02:24
Порошенко назвал люстрацию попыткой вернуть к власти команду Януковича
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 июля 2019, 11:39
"Думаете, мы долго будем существовать?": Украинский генерал о масштабе российских учений в Крыму
11 июля 2019, 07:39
"Всех обокрал!": В Закарпатье Порошенко прогнали с его собственного митинга под крики "ганьба"
10 июля 2019, 05:39
"Господь сжалился над нами": Грузинские пользователи ликуют после отказа Путина от санкций
09 июля 2019, 01:54
«Ты не сын Кавказа»: Кадыров ответил грузинскому журналисту, оскорбившему Путина
11 июля 2019, 17:09
«Риск прямой конфронтации усилился»: Москва призвала все стороны проявлять сдержанность в районе Персидского залива
10 июля 2019, 05:39
"Спасите лари": Грузинская экономика затрещала по швам – эксперты списывают на "русский фактор
14 июля 2019, 23:24
Меведчука затравили в Сети за рассекречивание главного "кукловода" Киева
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.