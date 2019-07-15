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В Совфеде оценили слова Турчинова о способности «снести» Крымский мост
15 июля 2019, 18:39 • 75 • Украина
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что крылатые ракеты «Нептун» способны за несколько минут уничтожить Крымский мост.
@Krymsky_bridge Twitter
«На Украине последние пять лет власть неадекватна. В таких милитаристских заявлениях её подогревают Соединённые Штаты. Тем не менее подобные угрозы сотрясают воздух уже не первый раз. В голову им, конечно, может прийти что угодно, но мы надеемся, что новая власть будет умнее предыдущей», — заявил Цеков.
Сенатор также отметил, что высказывание Турчинова может быть связано с повышением обороноспособности Крыма.
«Полуостров, как и мост, надёжно защищён. Если что-то подобное и произойдёт, что маловероятно, то Крымский мост не пострадает. А вот последствия для Украины будут самыми плачевными», — сказал он.
Ранее Турчинов заявил, что крылатые ракеты «Нептун», созданные на Украине, способны за несколько минут уничтожить Крымский мост.
По его словам, для «защиты» от России в море Киеву удалось быстро модернизировать С-125, а также в сверхсжатые сроки создать мобильный комплекс крылатых ракет «Нептун».
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