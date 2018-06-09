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В Совфеде оценили слова Порошенко о скором поднятии флага Украины над Севастополем

09 июня 2018, 23:24  •  98 • Украина
Сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева в беседе с НСН оценила слова президента Украины Петра Порошенко о скором поднятии украинского флага над городом.
 
© council.gov.ru globallookpress.com
 

По словам Тимофеевой, на это не стоит реагировать, как не стоит реагировать на любые утопические мечты любого человека.

«Народ свой выбор сделал на референдуме. Крымчане, севастопольцы высказали своё однозначное отношение к своей судьбе и к истории. Севастополь, если Пётр Алексеевич что-то забыл, был основан Российской империей и является носителем духа Российской империи», — отметила сенатор.

Она назвала Севастополь русским форпостом на Чёрном море и добавила, что город никогда никуда из России не уйдёт.

Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал заявление Порошенко.

Также эксперт Центра военно-политической журналистики и заместитель председателя международной общественной организации «Вече» Владимир Орлов в беседе с ФАН оценил заявления главы МВД Украины Арсена Авакова о Донбассе.

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