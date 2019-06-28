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В Совфеде оценили слова Порошенко о «первом шаге» к признанию Крыма

28 июня 2019, 10:39  •  102 • Украина
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление бывшего украинского лидера Петра Порошенко о том, что возвращение России в ПАСЕ — первый шаг к тому, «чтобы россияне начали добиваться признания незаконной аннексии Крыма и оккупации Донбасса».
 
© РИА Новости
 

«Вся политика Порошенко была глупой и недальновидной. В результате он и получил на выборах свои 23%. Он делает хорошую мину при плохой игре, защищая своих ставленников… А восстановление России в ПАСЕ — это один из первых шагов по снятию санкций с нашей страны», — сказал Цеков.

Сенатор также добавил, что если «почитать комментарии различных политиков» по поводу действий украинской делегации в ПАСЕ, то станет ясно, что «им стыдно за поведение делегации».

«Можно сделать вывод, что украинские делегаты ничего не добились... Они в принципе оттолкнули от себя многие страны, которые, может быть, даже с симпатией относились к Украине», — заключил он.

Ранее Порошенко назвал первый шаг для признания Крыма российским в Европе.

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