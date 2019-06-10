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В Совфеде оценили слова Медведчука об экономическом кризисе на Украине
10 июня 2019, 20:09 • 69 • Украина
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука о том, что системный кризис экономики на Украине продолжается.
© Виктор Толочко РИА Новости
«Медведчук в своих оценках опирается на объективные данные Госстата Украины. Экономика находится в упадке, и то оживление, о котором сейчас говорят в стране, видимо, происходит только у действующего премьер-министра и его окружения. Для преодоления системного кризиса необходимо руководствоваться экономическими законами развития государства, а не подстраивать экономику под политические взгляды», — заявил Цеков.
По словам сенатора, на Украине «приносили в жертву объективные законы экономического развития».
«Прежде всего это касается взаимоотношений с Россией. Успех Киева возможен только при одном условии — нормализация отношений с Москвой. Россия — надёжный партнёр, прекрасный рынок сбыта для украинских товаров. Если же киевская власть продолжит действовать в духе Порошенко и его команды, страна будет доведена до плачевного состояния», — сказал он.
Ранее Медведчук заявил, что системный кризис экономики на Украине продолжается.
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