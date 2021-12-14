В Совфеде оценили слова Кулебы о внеблоковом статусе Украины

Заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об очередной стратегии внешней политики страны, исключающей внеблоковый статус, далеко от политических реалий. Об этом 14 декабря заявила сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди.

Она отметила, что заявления украинской власти написаны под копирку для стран-вассалов, поэтому содержат антироссийскую риторику.

«Что касается определенных стратегий ключевых направлений внешней политики Украины, то тезисы об обеспечении государственного суверенитета при реальном наличии внешнего управления Украины госдепом звучат цинично и вызывают обоснованный сарказм», —добавила политик в беседе с «Известиями».

Она связала стремление Украины в НАТО с очень «жаркой» наступающей финансовой зимой 2022 года.

«Украинская власть всё это четко осознает, в частности тот факт, что не в состоянии будет вернуть в наступающем 2022 году свой долг — более чем $25 млрд, что составляет почти 70% доходной части бюджета», — продолжила Ковитиди.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не остается ничего другого, как «выпрыгнуть из шляпы Дяди Сэма», добавила она. Такие риски не предусматривают сохранения «политического имиджа, о чем так красиво рассказывает Кулеба», заключила сенатор.

Ранее во вторник Кулеба заявил, что утвержденная стратегия внешнеполитической деятельности Украины исключает внеблоковый статус Украины. Одним из ключевых направлений он назвал стремление страны в НАТО и ЕС.

Также 14 декабря Зеленский выразил удивление в связи с требованием России к НАТО предоставить гарантии дальнейшего нерасширения альянса на восток. Он отметил, что Украина отдала свою часть ядерного арсенала и получила от России заверение уважать границы и безопасность государства, однако соглашение, как считает Зеленский, «было выброшено на помойку».

После этого крымский политический эксперт и депутат Госдумы VII созыва Руслан Бальбек обвинил президента Украины в подмене понятий. По его мнению, Зеленский перепутал Киев с Москвой.

1 декабря президент РФ Владимир Путин предложил начать предметные переговоры с альянсом по вопросу нерасширения на восток. Российский лидер отметил, что Москва не требует никаких особых условий, однако считает необходимым учитывать свои интересы другими сторонами.

22 октября Кулеба заявил, что членство Украины в ЕС и НАТО — вопрос времени.