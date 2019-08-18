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В Совфеде оценили слова Кулебы о потере Украиной признаков государства

18 августа 2019, 18:24  •  69 • Украина
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал RT заявление постпреда Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что страна теряет главные признаки государства — население и территорию, а Киеву за 28 лет независимости не удалось создать «экономического чуда».
 
РИА Новости
 

«Постпред в Совете Европы абсолютно прав. Может быть, картину надо было бы ещё дополнить. На Украине за 28 лет не удалось совершить не только «экономического чуда». Страна так и не стала цельным государством. Все годы Киев шёл неверным путём, с первых дней независимости. Они строили государство, которое основывалось на борьбе со всем русским. Было модным заявлять о том, что Киев не желает быть в каких-то союзах и организациях, в которых присутствует Москва», — сказал он.

По словам сенатора, с самого начала у представителей украинской власти не было понимания того, что их страна является многокультурной.

Ранее постпред Украины в Совете Европы заявил, что страна теряет главные признаки государства — население и территорию.

По его словам, «волны реформ и очередных «полных перезагрузок» почти развалили материк бюрократического аппарата государства».

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