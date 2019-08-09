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В Совфеде оценили слова избранного депутата Рады о России и Крыме

09 августа 2019, 10:09  •  106 • Украина
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление избранного депутата Верховной рады Олега Волошина о том, что Россия стала «воюющей стороной» после воссоединения с Крымом.
 
РИА Новости
 

«Само заявление достаточно странно. Волошин говорит правильные слова про ситуацию в Донбассе, про отсутствие там российской армии. Но теперь он почему-то решил заявить, что территория Крыма является чуть ли не местом военных действий между Россией и Украиной. Утверждение надуманное и не соответствует действительности», — сказал он.

По словам сенатора, полуостров вернулся в состав России исключительно из-за «желания местных жителей».

«Конечно, мы все должны помнить, как Крым воссоединялся с Россией. Это было желание крымчан воссоединиться со своей родиной. Для этого был проведён референдум, Крым с 16 по 18 марта 2014 года был независимым государством. Все понимали правильность действий российской стороны и жителей полуострова. В Крыму всё это произошло исключительно мирным путём», — заключил Цеков.

Ранее Волошин заявил, что Россия стала «воюющей стороной».

Он подчеркнул, что ни у Генштаба ВС Украины, ни у украинских военных нет «честных оснований» говорить о войне в Донбассе «с российской армией», а не со своими гражданами.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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