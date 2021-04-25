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В Совфеде оценили слова главы британской разведки о России

25 апреля 2021, 18:30  •  13 • Политика
Заявление главы британской разведки Ричарда Мура о том, что Россия — «объективно ослабевающая» держава, является «булавочным уколом», который РФ проигнорирует. Об этом 25 апреля заявил российский сенатор Сергей Цеков.
По его мнению, подобные заявления не могут не возмущать, но нет смысла придавать значения абсурдным словам. Высказывание Мура говорит о страхе Великобритании перед Россией при отсутствии угроз, добавил сенатор.
«Россия никому не угрожает, мы не раз это подчеркивали на разных уровнях», — цитирует Цекова «РИА Новости».
Сенатор добавил, что слова главы разведки Соединенного Королевства направлены на внутреннюю аудиторию по причине серьезных трудностей в Великобритании.
«Именно Великобританию можно с полным правом назвать слабеющей державой при всех нарастающих у нее проблемах, в том числе как раз демографической», — подытожил Цеков, добавив, что, видимо, Мур пытается скрыть этот факт от сограждан.
Накануне Мур назвал Россию «объективно ослабевающей» экономически и демографически державой, которая при этом представляет одну из наиболее насущных проблем для Британии. Также он рассказал, что Лондон и Вашингтон предупреждали Москву о «серьезных последствиях» возможного вторжения на Украину.
23 апреля директор Британского центра правительственной связи Джереми Флеминг заявил, что Россия и Китай вызывают серьезное беспокойство у национальной разведки Великобритании.
В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США и Европа преисполнены фантазий по поводу мифической российской угрозы и пытаются выставить Россию агрессором. РФ никогда не транслировала приписываемую ей Западом угрозу, подчеркнула дипломат.
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