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В Совфеде оценили слова экс-представителя НАТО в Москве о России
14 февраля 2019, 14:39 • 64 • Украина
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление бывшего представителя НАТО в Москве Гарри Табаха о том, что Россия «ударила в спину» Украину.
© РИА Новости
«Все годы независимости Украина строилась за счёт всесторонней поддержки России. В 2013 году Москва оказала Киеву очень серьёзную помощь в связи с экономическими трудностями. Что же касается Украины — она все эти годы наносила России множество ударов в спину своими предательствами вековой дружбы народов», — считает сенатор.
По его словам, Украина давно ведёт «абсолютно недружественную политику по отношению к общей культуре».
«Эта страна не выстраивала отношения с Россией как с братским государством, а просто использовала ту помощь, которую мы ей оказывали, будучи всё равно ориентированной на ЕС и НАТО. Кроме того, Киев всё это время проводил политику вытеснения русского языка. Однако в 2013 и 2014 годах Украине удар в спину нанесли уже европейцы и американцы, организовав устранение законно избранной власти. Россия же тогда действовала как страна-защитник», — заключил Цеков.
Ранее экс-представитель НАТО в Москве Гарри Табах заявил, что Россия «ударила в спину» Украину.
Он отметил, что в прошлом «Украина уже договаривалась с Россией и надеялась на неё больше, чем на кого-либо другого, считая её братской страной, которая никогда не предаст».
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