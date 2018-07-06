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В Совфеде оценили слова депутата Рады об ухудшении отношений Украины со странами СНГ

06 июля 2018, 19:09  •  33 • Украина
Сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с ФАН оценил слова депутата Верховной рады Евгения Мураева о том, что Украина ухудшила отношения не только с Россией, но и с другими странами СНГ.
 
РИА Новости
 

«Киевский режим пытается сохранить видимость нормальных отношений со своими соседями», — заявил Цеков.

По его словам, если взглянуть на результаты голосований в Генассамблее ООН, то станет понятно, что большинство участников СНГ поддерживают позицию Москвы.

«Украина загнала себя в угол, из которого есть лишь один выход — нормализация отношений с Россией», — добавил он.

Ранее Цеков в беседе с НСН прокомментировал заявление экс-президента Украины Леонида Кравчука о полуострове.

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