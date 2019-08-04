В Совфеде оценили слова депутата Рады о наказании за диалог с Россией

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT предложение будущего депутата Верховной рады от партии «Слуга народа» Богдана Яременко о введении уголовной ответственности за не санкционированные властями переговоры с Россией.

«Это не очень внятная инициатива, потому что если речь о межгосударственных переговорах, то это в любом случае делают лица уполномоченные. Не очень понятно, что понимается под словом «переговоры». Переговоры могут быть по самым разным вопросам, каждый раз это регулировать уголовным кодексом, вводить систему наказаний достаточно проблематично», — заявил сенатор.

Он отметил, что подобные идеи направлены на усложнение российско-украинского диалога.

«Все такого рода инициативы очень часто «дурно пахнут», потому что предполагают совсем другое. Что понимается под сепаратными переговорами? По намёку понятно, что нельзя будет представителям партий вести переговоры с представителями властей России по политическим и экономическим вопросам», — добавил Морозов.

Ранее Яременко сообщил о намерении предложить изменения в Уголовный кодекс о «ведении сепаратных переговоров без надлежащих полномочий государства».