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В Совфеде оценили ситуацию вокруг украинских социальных выплат в Донбассе
08 мая 2019, 22:09 • 150 • Украина
Член Совета Федерации Сергей Цеков в беседе с ФАН оценил заявление украинского министра по делам ветеранов Ирины Фриз о том, что граждане Украины, которые получили паспорта России в Донбассе, могут быть лишены социальных выплат и пенсий.
Reuters
Как отметил сенатор, Украина и так не выплачивает никаких соцвыплат жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Цеков также задался вопросом, откуда Киев узнает, есть ли у людей российское гражданство или нет.
Кроме того, сенатор отметил, что Россия предоставит социальные гарантии жителям ДНР и ЛНР, получившим российские паспорта.
«Молодые мамы, например, смогут получить материнский капитал. Родила ребёнка — по закону России имеешь право получить материнский капитал. Другое дело, что для его получения придётся приехать на территорию России», — заявил он.
В апреле бывший заместитель Генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в беседе с НСН оценил решение России упростить получение гражданства для жителей отдельных районов ЛНР и ДНР.
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