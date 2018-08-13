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В Совфеде оценили ситуацию с задержанием судна «Механик Погодин» на Украине

13 августа 2018, 13:54  •  146 • Украина
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с НСН оценил ситуацию с задержанием судна «Механик Погодин» на Украине.
 
© ООО "В.Ф.Танкер"
 

«Это, если хотите, продолжение гибридной войны против России. Никаких других способов в правовой плоскости вести с нами противоборство у Украины, естественно, нет», — заявил сенатор.

По его словам, систематически наносятся такие «уколы», призванные показать недружественное отношение Украины к России.

Ранее капитан удерживаемого на Украине российского судна Михаил Замятин заявил о наличии разрешения на вход в порт.

Также российский омбудсмен Татьяна Москалькова в беседе с ФАН рассказала о разговоре со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой о ситуации с моряками России и Украины.

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