В Совфеде оценили ситуацию с задержанием судна «Механик Погодин» на Украине

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с НСН оценил ситуацию с задержанием судна «Механик Погодин» на Украине.

«Это, если хотите, продолжение гибридной войны против России. Никаких других способов в правовой плоскости вести с нами противоборство у Украины, естественно, нет», — заявил сенатор.

По его словам, систематически наносятся такие «уколы», призванные показать недружественное отношение Украины к России.

Ранее капитан удерживаемого на Украине российского судна Михаил Замятин заявил о наличии разрешения на вход в порт.

Также российский омбудсмен Татьяна Москалькова в беседе с ФАН рассказала о разговоре со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой о ситуации с моряками России и Украины.