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В Совфеде оценили шансы Европарламента похоронить "Северный поток – 2"

21 января 2021, 12:20  •  370 • Политика
Фото: Mario Hösel via www.imago-images/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Глава международного комитета напомнил, что большинство европейских законодателей стоят на антироссийских позициях
Запланированный парламентом Евросоюза проект резолюции, которая нацелена против проекта "Северный поток – 2", имеет шансы на успех. Однако окончательное решение будет принимать иная инстанция, заявил председатель международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Европарламент намерен вынести требования от ЕС по остановке строительства газовой магистрали, а также ввести новые ограничительные меры против России, ссылаясь на арест оппозиционера Алексея Навального, напоминает телеканал "360".
По словам Косачева, у проекта имеются шансы на успех – основная часть европарламентариев либо имеют антироссийские убеждения, либо по инерции следуют порядку большинства, не желая выделяться.
Тем не менее, напомнил член Совета Федерации, резолюция Европарламента является тем актом, который не имеет обязательной юридической силы, нося лишь рекомендательный характер. Ключевые решения будет принимать уже Совет ЕС.
"Это уже другая история. Там заседают более ответственные политики", – отметил Косачев в интервью РИА Новости.
При принятии резолюции санкции в отношении России может принять Совет Евросоюза на основе решения всех 27 членов-государств. По словам главы консервативно-центристской Европейской народной партии Манфреда Вебера, срыв строительства газопровода "Северный поток – 2" является одним из способов оказать дополнительное давление на РФ.

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