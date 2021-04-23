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В Совфеде оценили решение стран Балтии выслать российских дипломатов

23 апреля 2021, 20:40  •  134 • Политика
Своими объявлениями о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией страны Балтии лишь ухудшают отношения с Россией. Об этом в пятницу, 23 апреля, заявил «Известиям» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Я не очень уверен, что Старая Европа последует примеру Чехии. Обратите внимание: российских дипломатов высылают либо страны, которые раньше входили в состав Советского Союза — государства Прибалтики, либо бывшие члены Варшавского договора — Словакия, Чехия, Польша», — сказал он.
Джабаров выразил надежду на то, что все высылки не останутся без ответа со стороны России. По словам сенатора, эти страны привыкли быть рядом с «сильным государством»: раньше у них был СССР, теперь США. Он отметил, что в настоящее время они пытаются быть «верными союзниками американцев».
«Но я думаю, что особых лавров они здесь не получат. Только ухудшают отношения с нашей страной, не получив ничего взамен: США им никаких привилегий и преимуществ не предоставят», — добавил сенатор.
Ранее в этот день официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что дипломаты Эстонии, Литвы и Латвии уже могут начать предполагать, кто из них покинет Москву в ближайшее время.
23 апреля эстонский МИД объявил о высылке российского дипломата в знак солидарности с Чехией. Также в пятницу о высылке российских дипломатов объявили Латвия и Литва.
Накануне премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что страна высылает трех сотрудников посольства России. Такое решение объяснялось «реакцией на последние события в геополитической сфере» и солидарностью с Чехией.
Отношения между Москвой и Прагой стали напряженными после того, как 17 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о подозрении спецслужб РФ якобы в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. В тот же день Чехия решила выслать 18 российских дипломатов.
Москва в качестве ответной меры объявила 20 сотрудников чешского посольства в РФ персонами нон грата. Обвинения в России категорически отвергли, а факт того, что Прага не публикует доклад о взрыве, Захарова назвала доказательством лжи. В Чехии такую реакцию российской стороны назвали более сильной, чем ожидалось.
20 апреля главы МИД Вишеградской группы (Польши, Словакии и Венгрии) выразили солидарность с последними действиями, предпринятыми властями Чехии в отношении России, стало известно накануне. Министры иностранных дел подчеркнули, что осуждают все действия, которые угрожают безопасности суверенных стран и их граждан. До этого стало известно, что чешские власти призвали союзников по ЕС и НАТО также выслать российских дипломатов в знак солидарности. До этого стало известно, что чешские власти призвали союзников по ЕС и НАТО также выслать российских дипломатов в знак солидарности.
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