|
В Совфеде оценили решение США переименовать Киев в международной базе
13 июня 2019, 13:09 • 105 • Украина
Член рабочей группы Совета Федерации по защите государственного суверенитета Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT решение Совета США по географическим названиям изменить написание Киева в международной базе.
© РИА Новости
«Вместо того чтобы заниматься выводом страны из экономического, социального и политического кризиса, украинские власти инициируют вопросы, которые никак не скажутся на улучшении жизни людей. Уверена, что изменения в названии столицы Украины, которые будут внесены 17 июня по просьбе посла Украины в США, никак не скажутся на повышении уровня жизни рядовых граждан страны», — считает Ковитиди.
Ранее Совет США по географическим названиям принял решение о замене официального названия столицы Украины с Kiev на Kyiv в международной базе.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
105
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 июня 2019, 13:09
|
12 июня 2019, 08:09
|
08 июня 2019, 03:24
|
06 июня 2019, 12:24
|
07 июня 2019, 04:39
|
07 июня 2019, 01:24
|
09 июня 2019, 15:09