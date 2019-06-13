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В Совфеде оценили решение США переименовать Киев в международной базе

13 июня 2019, 13:09  •  105 • Украина
Член рабочей группы Совета Федерации по защите государственного суверенитета Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT решение Совета США по географическим названиям изменить написание Киева в международной базе.
 
© РИА Новости
 

«Вместо того чтобы заниматься выводом страны из экономического, социального и политического кризиса, украинские власти инициируют вопросы, которые никак не скажутся на улучшении жизни людей. Уверена, что изменения в названии столицы Украины, которые будут внесены 17 июня по просьбе посла Украины в США, никак не скажутся на повышении уровня жизни рядовых граждан страны», — считает Ковитиди.

Ранее Совет США по географическим названиям принял решение о замене официального названия столицы Украины с Kiev на Kyiv в международной базе.

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