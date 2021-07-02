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В Совфеде оценили решение о единовременной выплате семьям с детьми

02 июля 2021, 18:25  •  63 • Политика
Президент России держит свое слово, так прокомментировал 2 июля первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский сообщение о том, что Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми.
Как напомнил парламентарий, о планах выплатить семьям с детьми 10 тыс. рублей российский лидер объявил и в послании Федеральному собранию, и в последующих выступлениях на форумах. «Для того чтобы эти процедуры успели помочь ребятишкам именно к школьному 1 сентября, президент решил сделать это в форме указа», — сказал он в беседе с RT.
По словам Рязанского, законом в настоящее время депутаты и сенаторы не успели бы это сделать. «А указ — это форма прямого действия, поэтому все принимают к исполнению», — сказал он.
По мнению сенатора, инициатива важна для подготовки ребят к школе. «Так что это очень доброе и полезное решение, особенно в данный период времени», — заключил он.
Ранее 2 июля Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей, выплачиваемой в августе–декабре текущего года семьям с детьми. Ее можно осуществить одному из родителей, а также усыновителю, опекуну или попечителю детей в возрасте от шести до 18 лет, имеющих российское гражданство. Условие — достижение ребенком возраста шести лет не позднее 1 сентября этого года.
Также выплата положена инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, проходящим обучение по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей или законных представителей.
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