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В Совфеде оценили решение «Народного фронта» выйти из коалиции в Раде

17 мая 2019, 11:09  •  74 • Украина
Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов прокомментировал RT решение украинской партии «Народный фронт» выйти из парламентской коалиции, заблокировав тем самым роспуск Верховной рады.
 
© Григорий Василенко РИА Новости
 

«Сейчас из тех, кто противостоит Владимиру Зеленскому, желающих идти на роспуск немного. Они понимают, что новые выборы не только не дадут им перевеса, но и приведут к политической катастрофе. Именно поэтому сейчас будут предприниматься любые действия, даже выходящие за рамки права, которые помогут заблокировать такой сюжет», — заявил сенатор.

Морозов отметил, что у избранного президента Зеленского «есть в запасе подготовленные ходы на подобные случаи».

«Нынешняя Верховная рада понимает, что какого-то политического будущего у неё уже нет. Сейчас случился некий сбой в сценарии, но он может произойти и в другую сторону, когда некие политические силы встанут на сторону Зеленского. Я думаю, нужно подождать», — сказал он.

Ранее в «Народном фронте» приняли решение о выходе из парламентской коалиции, заблокировав тем самым роспуск Верховной рады.

Соответствующее решение было принято 17 мая на заседании фракции. Данный шаг поддержали все члены политической силы.

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