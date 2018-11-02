В Совфеде оценили реакцию Климкина на санкции России

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с ФАН оценил реакцию главы МИД Украины Павла Климкина на санкции России.

«Выборы на Украине — это часть политической жизни. Если хотите, любые санкции, в данном случае ответные, — это то, что оказывает влияние на экономическую и политическую жизнь», — сказал сенатор.

По его словам, действия Москвы — отчасти вынужденная мера, поскольку российские юридические и физические лица давно находятся под санкциями Киева.

Кроме того, отметил Морозов, Россия ввела санкции асимметрично, не пойдя на столь же масштабные ограничения против физлиц.

«Главное, мы публично оговорили, что готовы отменить санкции в любую секунду, если украинская сторона пойдёт на взаимный шаг во имя улучшения наших двусторонних отношений», — добавил сенатор.

Политолог, заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук заявил, что нынешние российские меры носят больше предостерегающий характер.

«У России в запасе есть ещё более болезненные для Украины действия в этом направлении, которые, на мой взгляд, будут предприняты», — отметил он в беседе РИА Новости Крым.

Ранее Климкин назвал ответные меры России попыткой влияния.