В Совфеде оценили разговор Путина с Зеленским

Декларируя тезис о безальтернативности Минских соглашений, президент Украины Владимир Зеленский делает всё, чтобы их не выполнять. Таким мнением поделился 26 июля с «РИА Новости» член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.

«Сам факт звонка Путину говорит о том, что Зеленский нуждается в поддержке своей позиции. Но она неконструктивна», — отметил сенатор. По его словам, невыполнение Минских соглашений — путь в тупик. Это дал понять украинскому лидеру российский президент, добавил Морозов.

Сенатор подчеркнул, что нежелание выполнять Минские договоренности читаются в каждом действии Зеленского, добавил сенатор.

Ранее в воскресенье Зеленский позвонил российскому лидеру. Путин подчеркнул приоритетность реализации принятых лидерами «нормандского формата» решений, в том числе по итогам саммита в Париже.

Также президент России охарактеризовал принятое 15 июля Верховной радой постановление о проведении местных выборов в 2020 году как противоречащее Минским соглашениям и ставящее под угрозу перспективы урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.