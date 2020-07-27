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В Совфеде оценили разговор Путина с Зеленским
27 июля 2020, 01:05 • 71 • Политика
Декларируя тезис о безальтернативности Минских соглашений, президент Украины Владимир Зеленский делает всё, чтобы их не выполнять. Таким мнением поделился 26 июля с «РИА Новости» член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.
«Сам факт звонка Путину говорит о том, что Зеленский нуждается в поддержке своей позиции. Но она неконструктивна», — отметил сенатор. По его словам, невыполнение Минских соглашений — путь в тупик. Это дал понять украинскому лидеру российский президент, добавил Морозов.
Сенатор подчеркнул, что нежелание выполнять Минские договоренности читаются в каждом действии Зеленского, добавил сенатор.
Ранее в воскресенье Зеленский позвонил российскому лидеру. Путин подчеркнул приоритетность реализации принятых лидерами «нормандского формата» решений, в том числе по итогам саммита в Париже.
Также президент России охарактеризовал принятое 15 июля Верховной радой постановление о проведении местных выборов в 2020 году как противоречащее Минским соглашениям и ставящее под угрозу перспективы урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.
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