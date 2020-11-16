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В Совфеде оценили прошедшие выборы президента в Молдавии

16 ноября 2020, 09:35  •  50 • Политика
Сенатор Владимир Круглый заявил, что второй тур президентских выборов, который прошел в Молдавии в воскресенье, 15 ноября, соответствовал международным стандартам.
На данный момент Круглый находится в Молдавии в составе делегации представителей Совета Федерации, которые наблюдали за ходом голосования.
По словам парламентария, были соблюдены все эпидемиологические требования, введенные из-за пандемии коронавируса.
«Выборы соответствуют международным демократическим требованиям, без значительных нарушений», — цитирует его «РИА Новости».
При этом Круглый подчеркнул, что позиция России заключается в намерении сотрудничать с тем президентом, которого выберет народ Молдавии.
Ранее наблюдатели СНГ также сообщили, что не зафиксировали серьезных нарушений во время голосования.
В воскресенье в Молдавии состоялся второй тур выборов президента. Претендентами на пост главы государства стали экс-премьер Майя Санду и баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон. Победителем будет признан кандидат, который получит более половины голосов избирателей.
По словам Игоря Додона, он является лидером по голосам внутри страны, без учета избирателей за рубежом и Приднестровья. В то же время, согласно данным экзитпола, Майя Санду лидирует с 55% голосов.
13 ноября Додон обвинил Санду в причастности к хищению из банков страны €1 млрд. В доказательство своих слов политик продемонстрировал документы.
Примечательно, что сама экс-премьер за поддержкой на выборах обратилась к сторонникам главы «Нашей партии» Ренато Усатого, который объявлен в России в федеральный розыск. Политика подозревают в причастности к организации преступного сообщества, которое незаконно вывело из РФ более 500 млрд рублей.

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