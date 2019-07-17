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В Совфеде оценили призыв Порошенко к ЕП сохранить санкции против России
17 июля 2019, 22:39 • 51 • Украина
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал RT заявление бывшего украинского президента Петра Порошенко о том, что делегация Украины призвала депутатов Европарламента сохранить и усилить санкции против России в случае невыполнения Минских соглашений.
Reuters
«Конечно, в Европарламенте сохраняются антироссийские настроения. Тем не менее при этом нет и особой любви к Украине, потому что уже все начинают понимать, что творится в стране. Также приходит и осознание того, что Минские соглашения на самом деле не выполняет именно украинская сторона», — сказал сенатор.
По словам Цекова, если в ЕП хотят решения проблем в Донбассе и восстановления нормальной ситуации в международных отношениях, меры надо применять к самой Украине.
«Эти меры имели бы очень хороший эффект. А вот санкционная политика против России несправедлива и неправильна, поэтому своей цели не достигает», — считает он.
Ранее делегация Украины призвала депутатов Европарламента сохранить и усилить санкции против России в случае невыполнения ей Минских соглашений.
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