В Совфеде оценили призыв Порошенко к ЕП сохранить санкции против России

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал RT заявление бывшего украинского президента Петра Порошенко о том, что делегация Украины призвала депутатов Европарламента сохранить и усилить санкции против России в случае невыполнения Минских соглашений.

«Конечно, в Европарламенте сохраняются антироссийские настроения. Тем не менее при этом нет и особой любви к Украине, потому что уже все начинают понимать, что творится в стране. Также приходит и осознание того, что Минские соглашения на самом деле не выполняет именно украинская сторона», — сказал сенатор.

По словам Цекова, если в ЕП хотят решения проблем в Донбассе и восстановления нормальной ситуации в международных отношениях, меры надо применять к самой Украине.

«Эти меры имели бы очень хороший эффект. А вот санкционная политика против России несправедлива и неправильна, поэтому своей цели не достигает», — считает он.

Ранее делегация Украины призвала депутатов Европарламента сохранить и усилить санкции против России в случае невыполнения ей Минских соглашений.