В Совфеде оценили призыв ОБСЕ к Украине обеспечить свободу СМИ

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление представителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира о том, что новым украинским властям необходимо обеспечить безопасность и свободу СМИ.

«Думаю, несмотря на то что Украина достаточно активно ведёт себя в ОБСЕ и в её парламентской составляющей, не стоит надеяться на то, что Киев прислушается к подобным призывам. Тем не менее украинские представители получают определённые замечания и рекомендации. Будем надеяться, что какое-то влияние на них оказать в этом плане удастся», — считает депутат.

Ранее представитель ОБСЕ по свободе СМИ заявил, что новым украинским властям необходимо обеспечить безопасность и свободу СМИ.

Он отметил, что в последние месяцы ему «очень часто приходилось реагировать на случаи нападения на журналистов на Украине».

Он заявил о необходимости продолжать работать с организациями гражданского общества, со СМИ, чтобы «свобода средств массовой информации уважалась больше, чем сейчас».