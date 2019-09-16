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В Совфеде оценили призыв ОБСЕ к Украине обеспечить свободу СМИ
16 сентября 2019, 17:54 • 58 • Украина
Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление представителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира о том, что новым украинским властям необходимо обеспечить безопасность и свободу СМИ.
Reuters
«Думаю, несмотря на то что Украина достаточно активно ведёт себя в ОБСЕ и в её парламентской составляющей, не стоит надеяться на то, что Киев прислушается к подобным призывам. Тем не менее украинские представители получают определённые замечания и рекомендации. Будем надеяться, что какое-то влияние на них оказать в этом плане удастся», — считает депутат.
Ранее представитель ОБСЕ по свободе СМИ заявил, что новым украинским властям необходимо обеспечить безопасность и свободу СМИ.
Он отметил, что в последние месяцы ему «очень часто приходилось реагировать на случаи нападения на журналистов на Украине».
Он заявил о необходимости продолжать работать с организациями гражданского общества, со СМИ, чтобы «свобода средств массовой информации уважалась больше, чем сейчас».
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