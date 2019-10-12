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В Совфеде оценили призыв главы МИД Украины «дожать Россию»

12 октября 2019, 21:09  •  67 • Украина
Член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал RT намерение главы МИД Украины Вадима Пристайко призвать европейских партнёров «дожать Россию» по вопросу Донбасса.
 
РИА Новости
 

«Министр иностранных дел Украины постепенно входит в ту риторику, которую мы неоднократно слышали у Климкина: и про поддержку европейских стран, и про их воздействие на Россию по Донбассу. Но этот конфликт можно урегулировать только через Минские соглашения», — отметил сенатор.

Морозов добавил, что те договорённости, которые были достигнуты ранее, включая согласование формулы Штайнмайера, говорят о том, что новая украинская власть приняла решение прекратить этот конфликт и сделать всё возможное, чтобы эта проблема была снята.

«Потому что её решение востребовано всем обществом. Зеленский улавливает эти настроения. Поэтому делать ссылки на какое-то мифическое воздействие на Россию через европейских партнёров — это самообман. Я думаю, что Пристайко это знает. Это политическая риторика, которая ему необходима для внутриполитического использования», — заключил он.

Ранее Пристайко заявил, что во время заседания Совета министров ЕС по иностранным делам 14 октября он планирует призвать партнёров «дожать Россию» по вопросу Донбасса.

По его словам, в Киеве «в настоящее время идут на определённые, довольно болезненные шаги, на которые часть общества реагирует акциями протеста». Пристайко считает, что европейские страны должны «подставить плечо и их поддержать».

1 октября все участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины на встрече в Минске согласовали формулу Штайнмайера. 

Позднее тысячи людей собрались в центре Киева, чтобы выразить протест против подписания властями страны формулы Штайнмайера.

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