В Совфеде оценили призыв Байдена к деэскалации ситуации вокруг Украины

Сообщения о том, что президент США Джо Байден потребовал от российского лидера Владимира Путина деэскалации на Украине, — не более чем «домашняя заготовка». Об этом в среду, 8 декабря, заявил «Известиям» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он отметил, что эту заготовку главе Белого дома подсунул его аппарат, усиленно продвигавший слух, что Россия якобы готовит нападение на Украину.

«Потому он это и повторил, хотя президент США прекрасно понимает, что никакой эскалации со стороны РФ нет, поскольку российские войска стоят и перемещаются исключительно на своей территории, а вот некоторые военнослужащие стран НАТО крепко обосновались на территории Украины. Это и британские, и американские советники. Если американцы прекратят вмешиваться во внутренние дела Украины, перестанут науськивать ее на Россию, и британцы вкупе с ними, это и будет процессом деэскалации», — подчеркнул сенатор.

В связи с этим, по словам парламентария, к таким формулировкам надо относиться спокойно.

В целом результаты встречи российского и американского лидеров нужно оценивать по высказываниям советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, добавил Джабаров.

«Он очень сдержанно и достаточно грамотно комментировал итоги переговоров. И его комментарии вселяют надежду, что процесс деэскалации именно наших отношений с американцами рано или поздно начнется», — заключил он.

Накануне вечером Путин и Байден провели переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Общение глав государств длилось два часа.

В Кремле заявили, что саммит Россия — США носил откровенный и деловой характер. Лидеры обсудили реализацию итогов состоявшегося в июне в Женеве российско-американского саммита, а также договорились продолжать диалог между странами.

Кроме того, Байден акцентировал якобы угрожающий характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей ухудшения обстановки. Он также призвал к деэскалации ситуации.

При этом Салливан на брифинге по итогам саммита Россия-США заявил о наличии у Украины «конструктивных идей» по дипломатии с РФ.

В свою очередь Путин подчеркнул, что не нужно перекладывать ответственность на плечи РФ, так как именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.