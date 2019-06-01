Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Испанских депутатов не пускают в Европарламент из-за сторонников независимости К...
Вероятность возвращения России возрастает: Слуцкий о переговорах с ПАСЕ
Трамп вызывает Зеленского на ковер сразу после переговоров с Путиным - СМИ
Нет столице Израиля в Иерусалиме: Организация исламского сотрудничества не отсту...
Главная / Украина

В Совфеде оценили премирование украинских военных перед отправкой на Донбасс

01 июня 2019, 15:09  •  87 • Украина
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление министра обороны Украины Степана Полторака о том, что украинские военнослужащие перед участием в военной операции в Донбассе получат премию в размере 3 тыс. гривен.
 
© РИА Новости
 

«Это наёмническая операция по уничтожению своего собственного народа. Но она обречена. Пусть им платят хоть по тысяче долларов, результата не последует. Украинские военные будут воевать за деньги, а население Донбасса — за свою родину, свои дома и семьи. Это совершенно разные ценности», — сказал он.

По словам Джабарова, если «Украина реально готовится к военной операции на Донбассе, то это начало конца нынешнего киевского режима».

«Ни в одной стране мира армия не может победить собственный народ, который выражает несогласие с властью. Если Киев не начнёт договариваться с Донбассом, то результат будет печальным», — заявил сенатор.

Ранее Полторак сказал, что украинские военнослужащие, которые приступают к интенсивной фазе подготовки перед участием в военной операции в Донбассе, получат премию в размере 3 тыс. гривен.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



87
Источник
Похожие новости
01 июня 2019, 11:54
В Госдуме оценили слова экс-министра Украины об оборонной промышленности
31 мая 2019, 23:09
Для чего едут в Кишинёв представители России, ЕС и США?
31 мая 2019, 22:54
Захарова иронично отреагировала на ситуацию с «исчезновением» серверов из АП Украины
31 мая 2019, 17:54
На Украине начали расследование "захвата" Порошенко государственной власти
01 июня 2019, 15:09
Халеп разгромила Цуренко в третьем круге «Ролан Гаррос»
31 мая 2019, 19:39
Украина не будет открывать в России участки во время выборов в Раду
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 июня 2019, 02:24
"Крайним должен был остаться Египет": Американский военный разоблачил израи...
01 июня 2019, 05:39
Партия "Бе-Бе-Бе" рвется в Раду. Негры в Париже насилуют Францию (Армен Гас...
01 июня 2019, 02:24
На созванном Зеленским первом собрании СНБО Украины не досчитались одного
01 июня 2019, 08:54
Путин недоволен Казахстаном, а на Кавказе радикалы отжимают бизнес (Обзор.Telegram)
01 июня 2019, 02:24
Единственный разведывательный корабль ВМСУ горел в Киеве (Руслан Осташко)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 мая 2019, 17:39
"Выглядит не ахти": Источники сообщили об отставке Владислава Суркова
27 мая 2019, 01:54
«Экс-президент активно готовится к защите»: как бывший юрист Януковича пытается лишить Порошенко денег и свободы
26 мая 2019, 00:09
Керченский инцидент: Россию ведут под трибунал
25 мая 2019, 20:39
«Решение нелегитимно»: в России ответили на требования Международного трибунала по украинским морякам
29 мая 2019, 12:39
Война с Украиной: Киеву пообещали ответ за атаку на Крымский мост
25 мая 2019, 23:54
«Неимоверно опасный прецедент»: администрация Трампа намерена продать вооружения арабским странам в обход конгресса
26 мая 2019, 17:54
"Радуются совершенно зря": эксперт прокомментировал вердикт трибунала по Керченскому инциденту и реакцию Киева на него
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.