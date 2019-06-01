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В Совфеде оценили премирование украинских военных перед отправкой на Донбасс
01 июня 2019, 15:09 • 87 • Украина
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление министра обороны Украины Степана Полторака о том, что украинские военнослужащие перед участием в военной операции в Донбассе получат премию в размере 3 тыс. гривен.
© РИА Новости
«Это наёмническая операция по уничтожению своего собственного народа. Но она обречена. Пусть им платят хоть по тысяче долларов, результата не последует. Украинские военные будут воевать за деньги, а население Донбасса — за свою родину, свои дома и семьи. Это совершенно разные ценности», — сказал он.
По словам Джабарова, если «Украина реально готовится к военной операции на Донбассе, то это начало конца нынешнего киевского режима».
«Ни в одной стране мира армия не может победить собственный народ, который выражает несогласие с властью. Если Киев не начнёт договариваться с Донбассом, то результат будет печальным», — заявил сенатор.
Ранее Полторак сказал, что украинские военнослужащие, которые приступают к интенсивной фазе подготовки перед участием в военной операции в Донбассе, получат премию в размере 3 тыс. гривен.
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