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В Совфеде оценили предложение Лукашенко отправить совместную миссию ООН и ОБСЕ в Донбасс
31 октября 2018, 22:39 • 52 • Украина
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с НСН оценил предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко рассмотреть вариант совместной миротворческой миссии ООН и ОБСЕ в Донбассе.
РИА Новости
По словам Морозова, тема миротворцев известна и Россия поддерживает такой вариант.
«Предложение Лукашенко нужно рассматривать в этом контексте. Вопрос не в том, кто конкретно осуществляет миротворческую миссию, а какие полномочия у неё должны быть», — пояснил сенатор.
Как отметил Морозов, важно знать детали, а сама по себе идея миротворческой миссии вполне приемлема.
Ранее Лукашенко заявил, что следует активизировать и работу в нормандском формате.
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