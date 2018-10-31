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В Совфеде оценили предложение Лукашенко отправить совместную миссию ООН и ОБСЕ в Донбасс

31 октября 2018, 22:39  •  52 • Украина
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с НСН оценил предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко рассмотреть вариант совместной миротворческой миссии ООН и ОБСЕ в Донбассе.
 
РИА Новости
 

По словам Морозова, тема миротворцев известна и Россия поддерживает такой вариант.

«Предложение Лукашенко нужно рассматривать в этом контексте. Вопрос не в том, кто конкретно осуществляет миротворческую миссию, а какие полномочия у неё должны быть», — пояснил сенатор.

Как отметил Морозов, важно знать детали, а сама по себе идея миротворческой миссии вполне приемлема.

Ранее Лукашенко заявил, что следует активизировать и работу в нормандском формате.

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