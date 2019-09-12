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В Совфеде оценили позицию комитета сената США по поддержке ВС Украины

12 сентября 2019, 22:54  •  21 • Украина
Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов в беседе с RT прокомментировал одобрение комитетом сената США по расходам выделения $250 млн Украине на поддержку вооружённых сил страны.
 
Reuters
 

По словам Климова, США «не первый и не последний раз выделяют средства Украине».

Он отметил, что подпитка страны подобным образом «способствует не росту жизненного уровня страны, не развитию её хозяйства, а возможности для дестабилизации ситуации».

Политик подчеркнул, что подобные финансовые вливания дестабилизируют не только Украину.

«Это серьёзное ослабление не только ближних соседей Украины, но и всего Европейского союза. Как она себя поведёт, непонятно, а наличие вот таких возможностей даёт американцам хороший ресурс для манипуляции их украинскими подопечными», — подчеркнул Климов.

Ранее комитет США по расходам одобрил выделение $250 млн Украине на поддержку вооружённых сил страны.

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