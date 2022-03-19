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В Совфеде оценили позицию Китая по украинскому кризису

19 марта 2022, 04:10  •  22 • Политика
Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в пятницу, 18 марта, комментируя «Известиям» слова председателя КНР Си Цзиньпина по Украине, отметил, что позиция Китая традиционно уклончивая.
«Это традиционно для Китая, они всегда говорят очень уклончиво. В общем-то он (Си Цзиньпин. — Ред.) прежде с пониманием относился к нашей спецоперации, что это вынужденная мера. Надеемся, что разъяснения последуют чуть попозже. Это пока все первые эмоции», — подчеркнул он.
Ранее в этот день Си Цзиньпин в ходе разговора с президентом США Джо Байденом, который прошел в формате видеоконференции, указал на то, что противостояние и конфликт на Украине невыгодны ни одному человеку в мире.
Как заявил председатель КНР, «кризис на Украине — это не то, что хотел бы видеть Китай». Он также подчеркнул, что межгосударственные отношения «не должны перерастать в ситуацию, когда стороны начинают применять друг против друга оружие».
До этого госсекретарь США Энтони Блинкен указал Си Цзиньпину, что Байден в ходе разговора намерен предупредить его о мерах, которые последуют для Китая со стороны Вашингтона в случае поддержки Пекина российской спецоперации по защите Донбасса.
16 марта Блинкен также заявлял, что Китай занял не ту сторону в ситуации вокруг Украины, когда «речь идет об агрессии, совершаемой Россией». При этом он подчеркнул, что США всё еще ждут от Китая ясной позиции.
28 февраля сообщалось, что Китай отказался поддержать новые санкции против РФ. Как уточнили в КНР, страна выступает против односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве.
В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в Россию и попросили о признании независимости.
21 февраля российский президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия.
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