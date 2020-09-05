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В Совфеде оценили появление записи разговора о Навальном

05 сентября 2020, 03:00  •  72 • Политика
Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов 4 сентября прокомментировал «перехваченную» Белоруссией запись разговора Берлина и Варшавы о российском блогере Алексее Навальном.
«Если сведения [президента Белоруссии Александра] Лукашенко достоверны, это усиливает нашу позицию, если же запись нельзя в силу каких-либо причин считать достоверной, это ни на миллиметр не меняет нашей позиции», — приводит его слова «РИА Новости».
Морозов подчеркнул, что пока Москва не получила никаких доказательств отравления Навального. Поэтому российский сенатор призвал международное сообщество сотрудничать с Россией в расследовании инцидента, поскольку «иной подход отдает провокацией и дурно пахнет».
Ранее в пятницу Государственное телевидение Белоруссии обнародовало запись разговора между ФРГ и Польшей по ситуации с якобы «отравлением» блогера Алексея Навального.
Накануне белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении блогера Алексея Навального являются фальсификацией.
Навальный почувствовал себя плохо во время рейса Томск–Москва 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, и больного доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1. По словам главврача этой больницы, у блогера диагностировали нарушение обмена веществ. 22 августа его доставили на лечение в клинику «Шарите» в Берлин.
2 сентября правительство Германии опубликовало заявление о том, что специальная лаборатория бундесвера якобы выявила в образцах находящегося в коме в немецкой клинике «Шарите» Навального «однозначные доказательства» химического вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок».
В российском МИДе отреагировали на подобные заявления Берлина, назвав их очередной информационной кампанией против России, поскольку они не подкреплены фактами.

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