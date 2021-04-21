В Совфеде оценили последствия возможной высылки всех дипломатов РФ из Праги

Высылка всех российских дипломатов из Чехии будет означать фактически разрыв отношений, однако от такого решения может пострадать сама Прага. Такое мнение высказал во вторник, 20 апреля, первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«Думаю, это такая болезненная, несдержанная реакция. Они не ожидали, что мы ответим так резко. Мы ответили на их хамское поведение, они еще и угрожают. Вопрос, кто от этого больше потеряет», — сказал Джабаров в беседе с ТАСС.

Он также отметил, что восстановить отношения намного сложнее, чем разорвать их. Также сенатор посоветовал чешской стороне посмотреть на Грузию, которая разорвала отношения с Россией и безрезультатно пытается их восстановить.

Резюмируя, Джабаров добавил, что Чехия «немного преувеличивает свои возможности».

Высылку из Праги всех российских дипломатов ранее в этот день допустил первый вице-премьер и врио главы МИД Чехии Ян Гамачек. По его словам, чешская сторона намерена определить фазы дальнейших ответных действий на предполагаемую причастность России ко взрыву на складах во Врбетице в 2014 году.

Кроме этого, депутаты чешского парламента рекомендовали властям страны увеличить число высланных российских дипломатов. Прага утверждает, что доказательства якобы причастности российских спецслужб ко взрыву очевидны. При этом, как стало известно 20 апреля, данные о произошедшем Чехия рассекретить не может.

17 апреля Чехия объявила, что высылает 18 российских дипломатов. Москва в ответ объявила 20 сотрудников чешского посольства в РФ персонами нон грата.

При этом в Чехии реакцию российской стороны назвали более сильной, чем ожидалось, а работа посольства в Москве оказалась парализована. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высылка дипломатов из РФ является адекватным ответом на агрессивные действия Праги.