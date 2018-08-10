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В Совфеде оценили последствия возможного прекращения Украиной железнодорожного сообщения с Россией

10 августа 2018, 20:54  •  121 • Украина
Сенатор от Республики Крым, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в беседе с ФАН оценил последствия возможного прекращения Украиной железнодорожного сообщения с Россией.
 
РИА Новости
 

«Если это предложение будет реализовано, то оно поставит народ Украины в очень непростое положение. Многие приезжают в Россию к родственникам, на лечение, на заработки», — заявил он.

По его словам, пострадают не только рядовые граждане, но и бизнес.

Как отметил Цеков, Киев продолжает свою политику последовательного ухудшения отношений с Россией.

Ранее украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН прокомментировал высказанную в Киеве идею закрыть границу с Россией.

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