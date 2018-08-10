В Совфеде оценили последствия возможного прекращения Украиной железнодорожного сообщения с Россией

Сенатор от Республики Крым, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в беседе с ФАН оценил последствия возможного прекращения Украиной железнодорожного сообщения с Россией.

«Если это предложение будет реализовано, то оно поставит народ Украины в очень непростое положение. Многие приезжают в Россию к родственникам, на лечение, на заработки», — заявил он.

По его словам, пострадают не только рядовые граждане, но и бизнес.

Как отметил Цеков, Киев продолжает свою политику последовательного ухудшения отношений с Россией.

Ранее украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН прокомментировал высказанную в Киеве идею закрыть границу с Россией.