В Совфеде оценили последствия для Киева из-за отказа от Минских соглашений

Отказ Украины от соблюдения Минских соглашений может привести к серьезным негативным последствиям, считает член Совфеда Сергей Цеков.

Так он прокомментировал высказывание советника главы офиса президента Украины, советника делегации Киева в трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича о том, что Киев «снялся с крючка» Минских соглашений.

По словам Цекова, США и Украина считают Россию ответственной за конфликт в Донбассе.

«Подобная позиция была озвучена в ходе встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, именно это и позволило Арестовичу делать такие громкие заявления. Но хотелось бы добавить, что, хоть США и взяли на себя роль мирового жандарма, они не являются судьями, не им решать судьбу Минских соглашений», — подчеркнул он в беседе с «Лентой.ру».

Член Совфеда посоветовал Украине изучить опыт Афганистана и некоторых других стран, которые «на своем примере показали, что вмешательство американцев всегда заканчивается страданиями народа».

Как убежден Цеков, США являются провокаторами, которые обостряют конфликт, вместо того чтобы бороться за мир, побуждая Украину к соблюдению Минских соглашений.

«Власти Украины не делают главного: не предоставляют особый статус Донбассу, не вводят соответствующие изменения в конституцию. Они не сделали ничего для законодательного обеспечения мира. Во многом по этой причине продолжаются военные действия», — заявил сенатор.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя заявление Арестовича, подчеркнул, что Украина находится на «крючке» западных стран. Он также отметил, что «Киев фактически затягивает» реализацию соглашений.

Накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Вашингтон готов помочь Киеву завершить войну в Донбассе и обеспечить систему безопасности. В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что готовность США оказать военную помощь Украине может негативно сказаться на конфликте в Донбассе.

1 сентября состоялись переговоры Зеленского и Байдена. Встреча продлилась более двух часов. В частности, американский президент указал на поддержку Вашингтоном стремления Украины к вхождению в НАТО.

По итогам встречи было объявлено, что США намерены выделить Киеву дополнительно более $463 млн помощи в 2021 году на различные программы, в том числе предоставить дополнительные $45 млн в связи с конфликтом в Донбассе.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием России, Украины, Франции, Германии.