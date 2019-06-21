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В Совфеде оценили план Зеленского по превращению Украины в богатую страну

21 июня 2019, 16:09  •  53 • Украина
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT оценил заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, как превратить Украину в богатое государство.
 
© Serg Glovny/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
 

«Если у Зеленского есть какой-то план по выводу Украины из кризиса, мы будем только рады, когда его удастся реализовать. К сожалению, пока это только слова. Каких-то дел следует ждать уже после выборов в Верховную раду, когда президент получит поддержку парламента. Но пока не стоит делать скоропалительных выводов», — сказал сенатор.

Джабаров отметил, что на данный момент новый украинский лидер не убедил мировое сообщество в том, что «он является конструктивным президентом своей страны».

Ранее Зеленский на встрече с бизнес-сообществом в Киеве рассказал, как превратить Украину в богатое государство.

По его словам, для достижения этой цели государство будет в ближайшие пять лет создавать комфортные условия для бизнеса, а также инвестировать в образовательные, научные и технологические проекты.

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