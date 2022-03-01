В Совфеде оценили петицию о вхождении Финляндии в состав НАТО

Вероятность вступления Финляндии в Североатлантический альянс — это угроза. Об этом во вторник, 1 марта, заявил «Известиям» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя петицию о вхождении страны в НАТО.

«Это, конечно, угроза. У нас так сложилась ситуация, что угрозы идут со всех стран Европы. Петиции о вхождении Финляндии в НАТО совсем не значат, что будет больше безопасности. Эта страна после Второй мировой войны нормально существует без НАТО, нормально взаимодействует с Россией. У нас близкие отношения, а нападать на Финляндию никто не собирается. И там это прекрасно понимают», — сказал он.

Накануне премьер-министр Финляндии Санна Марин сообщила о том, что парламент страны 1 марта проведет парламентскую дискуссию, на которой в том числе будет обсуждаться петиция о возможном вступлении страны в Североатлантический альянс.

Согласно опросу, проведенному социологической компанией Taloustutkimus по заказу телерадиовещания Yle, 53% жителей Финляндии поддерживают вступление страны в НАТО, 28% респондентов высказались против, а 19% затруднились ответить. Данное исследование проводилось с 23 по 25 февраля, в нем приняли участие 1382 человека в возрасте от 18 до 80 лет.

27 февраля стало известно, что более 56 тыс. подписей под петицией о проведении референдума по вступлению Финляндии в НАТО, набранные с 21 февраля, позволяют передать ее в парламент страны на рассмотрение.

Финляндия заявила о намерении подать заявку на вступление в НАТО, если остро встанет вопрос государственной безопасности. Об этом в среду, 23 февраля, сообщила Марин.

13 января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что при желании Финляндия и Швеция смогут быстро присоединиться к блоку, так как они отвечают многим стандартам Североатлантического альянса. После этого глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявила, что страна пока не планирует обсуждать возможность вступления в альянс. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон также отмечала отсутствие у правительства намерения менять внешнеполитическую линию и заявлять о необходимости вступления в НАТО.