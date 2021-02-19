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В Совфеде оценили перспективы возвращения США в СВПД

19 февраля 2021, 13:15  •  55 • Политика
Соединенные штаты сделали шаг по возвращению в ядерную сделку по Ирану, отозвав требование о возобновлении санкций. Об этом 19 февраля заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Сенатор отметил, что лед в ситуации со сделкой тронулся, однако пока непонятно, как всё развернется в дальнейшем и готов ли будет Иран делать встречные шаги.
«Да, это достаточно внятный шаг в сторону возвращения США в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Предыдущая администрация выходила из него, нарушая не только свои обязательства собственно по Плану, но и резолюцию СБ ООН 2231. Поэтому подтверждение приверженности резолюции можно только приветствовать», — прокомментировал Косачев «Интерфаксу».
Ранее в этот же день Reuters сообщило, что Соединенные Штаты оповестили ООН, что отзывают прошение администрации экс-президента Дональда Трампа о возобновлении санкций против Ирана.
Отмечается, что письмо с данной информацией передал в Совет Безопасности ООН исполняющий обязанности посла США в организации Ричард Миллс. Кроме того, высокопоставленный американский чиновник рассказал агентству, что Соединенные Штаты рассматривают возможность «дипломатического пути» для восстановления ядерной сделки с Ираном и будут готовы к переговорам, если Евросоюз направит им соответствующее приглашение.
В 2018 году Вашингтон вышел из СВПД с Тегераном, после чего начал кампанию оказания максимального давления на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение. СВПД был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана.

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