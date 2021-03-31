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В Совфеде оценили переговоры Путина, Меркель и Макрона

31 марта 2021, 14:25  •  131 • Политика
Формат «евротройки» — Россия, ФРГ и Франция — имеет очевидный потенциал в будущем. Об этом 31 марта заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
«Последняя фраза из пресс-релиза: «В целом переговоры прошли в деловой и откровенной атмосфере, условлено о продолжении совместной работы по всей актуальной повестке дня», — внушает определенный оптимизм. Формат настоящей «евротройки», судя по всему, сохраняет очевидный потенциал на будущее», — написал он в Facebook.
Косачев отметил, что в сообщении пресс-службы Кремля о телефонном разговоре Владимира Путина с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном хорошо прослеживаются и логика этого формата, и приоритеты каждой стороны.
«Три самых крупных европейских лидера разрабатывают широкую повестку дня, в центре которой — противодействие пандемии коронавируса, снятие шероховатостей и запуск реального взаимодействия по другим крупным проблемам трансграничной характера», — сообщил Косачев.
Переговоры президента России Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона состоялись накануне.
В ходе переговоров Меркель и Макрон высказались за общенациональный инклюзивный процесс диалога и свободные выборы в республике. Путин в свою очередь указал на недопустимость внешнего вмешательства в дела Белоруссии.
При обсуждении ситуации на юго-востоке Украины стороны подтвердили безальтернативность минского комплекса мер, принятого в 2015 году в качестве основы урегулирования внутреннего конфликта. Путин также подчеркнул важность выполнения Киевом ранее достигнутых договоренностей, прежде всего касающихся налаживания прямого диалога с Донецком и Луганском и урегулирования правовых аспектов особого статуса Донбасса.
Кроме того, российский лидер дал разъяснения по ситуации вокруг блогера Алексея Навального, осужденного на 3,5 года по делу компании «Ив Роше». Стороны также обсудили меры борьбы с коронавирусом и реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану.

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