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В Совфеде оценили отказ переименовать проспект в Киеве в честь Бандеры

11 февраля 2021, 20:45  •  147 • Политика
Решение киевского Окружного административного суда об отмене постановления о переименовании Московского проспекта в честь украинского националиста Степана Бандеры говорит о том, что на Украине не все поддерживают нацистскую идеологию, заявил 11 февраля член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.
«Это хорошая новость, которая показывает, что в украинских судах остались люди, которые соблюдают закон, обладают здравомыслием, не поражены нацистской идеологией», — цитирует Цекова «РИА Новости».
Он отметил, что так называемый закон о декоммунизации направлен на поддержку националистических настроений в республике.
В России же такой практики нет, подчеркнул Цеков. «Никто не стремится переименовать Киевский вокзал в Москве или Киевскую улицу в Симферополе», — сказал сенатор.
С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых напоминают о Советском Союзе.
11 февраля 2021 года Окружной административный суд Киева отменил решение горсовета о переименовании Московского проспекта в честь Бандеры. В решении суда говорится, что при принятии решения о переименовании ряда улиц в Киеве, в том числе Московского проспекта, улиц Кутузова, Суворова и Баумана и других, не было учтено мнение ряда лиц и организаций, а также горсовет не провел историческое исследование относительно критериев отбора новых названий улиц.
Киевский горсовет заявил о намерении обжаловать решение суда.

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