Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мир в Донбассе обеспечит российская армия
«Будут плакать»: Турчинов о том, как Донбасс отблагодарит ВСУ
Усталость от «временных решений»: глава МИД Турции объяснил НАТО закупку российс...
Лидеры СНГ обсудили в Ашхабаде развитие сотрудничества
Главная / Украина

В Совфеде оценили необходимость восстановления авиасообщения с Украиной

11 октября 2019, 22:24  •  13 • Украина
Член комитета Совета Федерации по международным делам Франц Клинцевич в беседе с Inforeactor оценил необходимость восстановления авиасообщения с Украиной.
 
РИА Новости
 

По его словам, для многих восстановление авиасообщения очень важно, поскольку они хотят вживую общаться с близкими, живущими в другой стране.

«У нас колоссальные родственные связи. Люди приезжают, общаются, встречаются», — сказал он.

Как отметил Клинцевич, возможность запуска прямых рейсов можно рассматривать и с финансовой точки зрения.

«Украина и Россия теряют большие деньги из-за отсутствия авиасообщения», — добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона прокомментировал отсутствие авиасообщения между его страной и Россией.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



13
Источник
Похожие новости
10 октября 2019, 23:39
Зеленский рассказал, когда станет известна дата нормандского саммита
10 октября 2019, 23:39
Зеленский назвал себя хорошим президентом
11 октября 2019, 09:24
«Нужен откровенный разговор»: какие вопросы будут обсуждаться на саммите глав стран СНГ в Ашхабаде
11 октября 2019, 16:09
Майя Санду: проблему Приднестровья в ближайшее время не решить
11 октября 2019, 12:39
Лукашенко выступил за встречу Путина и Зеленского на саммите СНГ
11 октября 2019, 19:09
Депутат Рады предлагает легализовать эвтаназию на Украине
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 октября 2019, 01:54
Владимир Соловьев - про зарплату, дом в Италии, обвинения в пропаганде и скандалы с Гребенщиковым, Дудем, Ургантом
07 октября 2019, 01:39
Путин заявил об отсутствии интереса к положению Зеленского
05 октября 2019, 15:24
Спецпредставителем Госдепа по Украине станет попавшийся на краже свинины отставной ЦРУшник
04 октября 2019, 21:39
Без референдума: о статусе Донбасса украинцев не спросят
09 октября 2019, 15:09
Киев не согласился на продление транзитного контракта на год
07 октября 2019, 03:09
Путин встретил день рождения, забравшись выше облаков
05 октября 2019, 19:08
Контуры постчеловечества. Что идёт на смену капитализму. В. Полеванов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.