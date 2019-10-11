|
В Совфеде оценили необходимость восстановления авиасообщения с Украиной
11 октября 2019, 22:24 • 13 • Украина
Член комитета Совета Федерации по международным делам Франц Клинцевич в беседе с Inforeactor оценил необходимость восстановления авиасообщения с Украиной.
РИА Новости
По его словам, для многих восстановление авиасообщения очень важно, поскольку они хотят вживую общаться с близкими, живущими в другой стране.
«У нас колоссальные родственные связи. Люди приезжают, общаются, встречаются», — сказал он.
Как отметил Клинцевич, возможность запуска прямых рейсов можно рассматривать и с финансовой точки зрения.
«Украина и Россия теряют большие деньги из-за отсутствия авиасообщения», — добавил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона прокомментировал отсутствие авиасообщения между его страной и Россией.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
13
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 октября 2019, 01:54
|
07 октября 2019, 01:39
|
05 октября 2019, 15:24
|
04 октября 2019, 21:39
|
09 октября 2019, 15:09
|
07 октября 2019, 03:09
|
05 октября 2019, 19:08