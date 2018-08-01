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В Совфеде оценили намерение Порошенко предъявить России иск
01 августа 2018, 15:54 • 156 • Украина
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT планы президента Украины Петра Порошенко выдвинуть против России иск за «нанесённый ущерб в Донбассе».
РИА Новости
«Причинённый народу Донбасса ущерб вследствие гражданской войны, развязанной режимом Порошенко, подлежит несомненному возмещению. Уверена, рано или поздно состоится заседание военного трибунала, на котором будут рассмотрены преступления, совершённые украинским лидером и представителями его режима. Порошенко, прежде чем ставить подобный вопрос по отношению к России, которая не является стороной конфликта, должен глубоко задуматься… Ему также не стоит забывать о том, что был причинён материальный вред крымчанам из-за многочисленных блокад — энергетических, водных, продовольственных. Это будет отдельный разговор», — отметила Ковитиди.
Ранее стало известно, что Порошенко планирует предъявить России иск.
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