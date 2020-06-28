В Совфеде оценили ход голосования по поправкам в Конституцию

Голосование по поправкам в Конституцию идет активно и нарушений практически нет. Об этом в субботу, 27 июня, сообщил глава комитета Совфеда по законодательству Андрей Клишас.

«Голосование идет активно, это действительно историческое событие — принятие поправок в Основной закон страны, и люди это понимают. Нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования, наблюдатели практически не фиксируют», — приводит «РИА Новости» слова Клишаса.

Он отметил, что преимущественно фиксируется нехватка информационных материалов, а санитарные нормы, по его словам, соблюдаются на всех участках.

Сенатор заявил, что 502 494 наблюдателя по всей стране — это уникальный опыт контроля за процедурой голосования.

«Безусловно, что столь широкое общественное наблюдение гарантирует достоверность результатов», — подчеркнул Клишас.

По словам председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, наблюдателей на голосовании нужно воспринимать как партнеров и реагировать на выявленные недоработки с благодарностью.

Ранее 27 июня официальный представитель общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов заверил, что в столице не зафиксировано серьезных нарушений в процессе голосования.

Президент России Владимир Путин предложил внести целый блок социально-экономических и политических поправок в Конституцию в начале этого года. В частности, он рекомендовал добавить в Основной закон страны пункты, которые гарантируют МРОТ не ниже прожиточного минимума, индексацию пенсий, соцвыплат и финансовую поддержку семей с детьми.

Проголосовать по поправкам в Конституцию можно до 1 июля включительно. Этот день объявлен нерабочим.