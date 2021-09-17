В Совфеде оценили информацию о возможном визите Нуланд в Москву

Возможный визит в РФ замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд демонстрирует желание американского лидера Джо Байдена вести диалог с Россией. Об этом в пятницу, 17 сентября, заявил «Известиям» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Внешняя политика в США определяется прежде всего президентом. И поскольку Байден проявил себя человеком, который хочет общаться с [президентом РФ] Владимиром Путиным и понимает, что нельзя находиться в постоянной конфронтации, думаю, именно по указанию президента США она и посетит нашу страну. Что бы ни было, мы всегда готовы обсуждать с нашими партнерами и не партнерами — даже противниками — все вопросы за столом переговоров. Не обмениваться в Twitter какими-то высказываниями, а открыто обсуждать накопившиеся проблемы», — отметил он.

При этом сенатор выразил надежду на то, что Нуланд привезет в Россию конструктивные предложения по налаживанию отношений между двумя странами.

«Дальше ведь спускаться некуда — они (отношения. — «Известия») уже на дне и так», — заключил Джабаров.

Ранее в этот день источник «Интерфакса» сообщил о том, что Вашингтон и Москва прорабатывают возможность визита в Россию заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Нуланд. При этом точных сроков и повестки он не назвал.

7 сентября президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский рассказал «Известиям», что прогресса в нормализации отношений между Россией и США нет, для улучшения этой ситуации прежде всего необходимо вернуть дипломатическую собственность и наладить работу дипслужб.

Как отметил Лозанский, начинать нужно с дипломатических аспектов, поскольку большая часть работы во внешней политике и международных отношениях осуществляется именно за счет дипломатов.

Дипломатическое обострение между Россией и странами Запада произошло 15 апреля. Тогда американский лидер ввел очередные антироссийские санкции. Кроме того, США выслали 10 российских дипломатов.

Москва ответила на это зеркально. Глава МИД России Сергей Лавров 16 апреля говорил о том, что РФ запускает процедуру по прекращению практики найма американскими диппредставительствами в стране россиян и граждан третьих стран. При этом в МИДе указали, что дипмиссии могут продолжить работу без проблем и восполнить нехватку сотрудников американскими гражданами.

В апреле сенат конгресса США единогласно утвердил кандидатуру Виктории Нуланд на пост заместителя госсекретаря Соединенных Штатов по политическим делам. Нуланд отработала в Госдепартаменте более 30 лет и, в частности, была главным чиновником Госдепа по России и странам бывшего СССР, постпредом при НАТО и спецпосланником по Договору об обычных вооружениях в Европе. Работала в Китае, России и Монголии.