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В Совфеде оценили идею Зеленского запустить антикоррупционный флешмоб

23 сентября 2019, 18:54  •  76 • Украина
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT обращение украинского президента Владимира Зеленского к гражданам страны с предложением провести флешмоб по борьбе с коррупцией.
 
РИА Новости
 

«Истории известна масса всяких примеров и разных вариантов борьбы с коррупцией, где-то более успешных, где-то менее успешных... Современной Украине пока это не поможет, поскольку с коррупцией нужно и можно бороться, одновременно поднимая социальные стандарты, развивая экономику, то есть делая то, что сегодня на Украине пока не очень получается», — считает Морозов.

Кроме того, задачу усложняет высокий уровень коррупции в стране, что признают даже её европейские партнёры, полагает сенатор.

«Украина — одна из самых коррумпированных стран Европы, и европейцы говорят это Украине в лоб. Недавно об этом сказала президент Эстонии... Желание (бороться с коррупцией. — RT) у Зеленского есть, но не думаю, что при помощи этого инструмента (ему это удастся. — RT)», — добавил политик.

Ранее Зеленский призвал украинцев к «масштабному флешмобу» с целью борьбы с коррупцией.

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