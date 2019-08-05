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В Совфеде оценили идею создания в Раде комитета по Донбассу

05 августа 2019, 21:39  •  76 • Украина
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT призыв партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» поддержать петицию о создании в Раде комитета по вопросам комплексного решения проблем Донбасса.
 
© sf_press / Flickr
 

«Идея абсолютно верная, потому что вопрос урегулирования в Донбассе должны решать украинский парламент и президент. Именно из-за их позиции возникла такая ситуация. Создать комитет необходимо. «Оппозиционная платформа — За жизнь» — единственная партия, которая поняла, что вопрос Донбасса решается не в Париже, Вашингтоне или Берлине, а именно в Киеве. Необходимо садиться за стол переговоров с гражданами и властью ДНР и ЛНР», — заявил сенатор.

Джабаров также отметил, что из-за вынесения на повестку вопроса о создании комиссии на партию Медведчука могут оказывать давление.

«Виктор Медведчук — разумно мыслящий человек, он понимает, что проблему необходимо решать. Это хорошая тенденция», — сказал сенатор.

Ранее «Оппозиционная платформа — За жизнь» призвала поддержать петицию о создании в парламенте страны комитета по вопросам комплексного решения проблем Донбасса.

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